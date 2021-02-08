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Пьяный полицейский из Югры, по вине которого погибла челябинка, может сесть на 12 лет

Прокуратура Еткульского района (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении полицейского из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА), совершившего ДТП в состоянии опьянения. 24-летняя девушка, пострадавшая в аварии, скончалась в больнице.

Авария произошла на автодороге в Еткульском районе в ноябре 2020 года. Полицейский из Нижневартовска, находившийся за управлением легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения.

«Управляя автомобилем Hyundai Elantra в состоянии алкогольного опьянения, он двигался по автодороге «Челябинск-Октябрьское» со скоростью не менее 100 километров в час. Обвиняемый выехал на встречную полосу, где произвел столкновение с автомобилем Toyota Corolla», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Серьезные травмы получила 24-летяя девушка. Шесть дней она провела в коме. Все усилия врачей оказались бессильны. Полученные травмы были несовместимыми с жизнью. Известно, что на момент ДТП полицейский из Нижневартовска находился в отпуске. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевшими заявлены исковые требования на общую сумму 12 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 264 Уголовного кодекса РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы.