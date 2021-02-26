Пьяный сотрудник полиции Челябинска, скрывшийся с места ДТП, может сесть на 12 лет
Сотруднику полиции Челябинска предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Страж порядка был пьян и скрылся с места происшествия.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области сотруднику отдела полиции «Советский» по городу Челябинску предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Напомним, 22 февраля около дома №11 по улице Кузнецова полицейский, находившийся за управлением легкового автомобиля «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем «Соларис». После совершения ДТП с места происшествия он скрылся.
Один человек скончался на месте, второй доставлен в реанимационное отделение больницы с открытой черепно-мозговой травмой.
«В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в региональном полицейском главке.