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Пьяный сотрудник полиции Челябинска, скрывшийся с места ДТП, может сесть на 12 лет

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Пьяный сотрудник полиции Челябинска, скрывшийся с места ДТП, может сесть на 12 лет

Сотруднику полиции Челябинска предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Страж порядка был пьян и скрылся с места происшествия.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области сотруднику отдела полиции «Советский» по городу Челябинску предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, 22 февраля около дома №11 по улице Кузнецова полицейский, находившийся за управлением легкового автомобиля «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем «Соларис». После совершения ДТП с места происшествия он скрылся.

Один человек скончался на месте, второй доставлен в реанимационное отделение больницы с открытой черепно-мозговой травмой.

«В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в региональном полицейском главке.