Челябинский облсуд отменил приговор Пязоку и Вегельману

Челябинский областной суд сегодня, 21-го февраля, рассмотрел апелляционную жалобу учредителя компании «Речелстрой» Андрея Пязока и бывшего генерального директора организации Сергея Вегельмана, отменил приговор Центрального районного суда Челябинска от 27-го июля 2021-го года.

По решению облсуда, дело Пязока и Вегельмана направлено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Напомним, Центральный суд Челябинска признал Пязока и Вегельмана виновными в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть вторая статьи 200.3 УК РФ).

Обоих осужденных приговорили к лишению свободы в колонии-поселении: Пязока – к двум годам, Вегельмана – к полутора месяцам.

Гражданские иски потерпевших были оставлены без рассмотрения, дольщикам разъяснили право на подачу исковых заявлений в порядке гражданского судопроизводства.

Прокурор в апелляционном представлении просил вернуть квалификацию, предъявленную обвинением, и усилить назначенное наказание.

Сторона защиты, обжалуя приговор районного суда, просила его изменить, уменьшить объем обвинения, назначенное Пязок и Вегельману наказание смягчить, применив статью 73 УК РФ, либо прекратить уголовное дело по примечанию к статье 200.3 УК РФ.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Андрей Пязок был задержан 11-го декабря 2017-го года. Вместе с ним по уголовном уделу проходил и генеральный директор организации Сергей Вегельман.

Следствием и судом установлено, что осужденные в течение 2014-2017-го годов направили более 617-ми миллионов рублей средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством жилых домов. В связи с этим они не смогли выполнить обязательства по передаче дольщикам жилых домов микрорайона «Lake City».