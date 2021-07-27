Бывший директор «Речелстроя» и его подельник отправились в колонию

В Челябинской области учредитель компании «Речелстрой» Андрей Пязок и бывший генеральный директор организации Сергей Вегельман признаны виновными в привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов. Ближайшие годы они проведут в колонии-поселении.

Следствием и судом установлено, что осужденные в течение 2014-2017 годов направили более 617 миллионов рублей средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством жилых домов. В этой связи они не смогли выполнить обязательства по передаче дольщикам жилых домов микрорайона «Lake City».

«Следователями СК РФ по уголовному делу проделан значительный объем работы: проведено 12 бухгалтерских, оценочных, финансово-аналитических и почерковедческих экспертиз, допрошены и признаны потерпевшими более 1500 граждан, а также допрошены более 200 свидетелей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 и 1,5 год соответственно с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Андрей Пязок был задержан 11 декабря 2017 года. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей. В июне 2018 года суд освободил обвиняемого из СИЗО под залог в четыре миллиона рублей. Во время следствия по уголовному делу Пязок возместил в интересах дольщиков более 172 миллионов рублей.

При содействии Следственного комитета России правительством Челябинской области утверждена программа по завершению строительства домов данного микрорайона с целью полного исполнения обязательств по предоставлению жилья всем дольщикам.