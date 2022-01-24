Судьба осужденного за обман дольщиков учредителя «Речелстроя» Андрея Пязока решится через месяц

Челябинский областной суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы учредителя компании «Речелстрой» Андрея Пязока, признанного виновным в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского областного суда, рассмотрение апелляции несогласного с приговором бизнесмена перенесено на 21-е февраля.

Как ранее сообщало агентство, Андрей Пязок был задержан 11-го декабря 2017-го года. Вместе с ним по уголовном уделу проходил и генеральный директор организации Сергей Вегельман (уже бывший).

Следствием и судом установлено, что осужденные в течение 2014-2017-го годов направили более 617-ми миллионов рублей средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством жилых домов. В связи с этим они не смогли выполнить обязательства по передаче дольщикам жилых домов микрорайона «Lake City».

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два и полтора года соответственно, с отбыванием наказания в колонии-поселении.