24.01.2022
Наталья Котова удостоена медали «За благие труды»
24.01.2022
Алексей Текслер обсудил с Константином Малофеевым открытие в Челябинске памятника Александру II
24.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 января
24.01.2022
Судьба осужденного за обман дольщиков учредителя «Речелстроя» Андрея Пязока решится через месяц
24.01.2022
Ваш родственник попал в ДТП: челябинские мошенники взялись за старые схемы обмана пожилых людей
24.01.2022
В отношении водителя маршрутки из Челябинска, сбившего девочку, возбуждено уголовное дело
Судьба осужденного за обман дольщиков учредителя «Речелстроя» Андрея Пязока решится через месяц
Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых
24.01.2022
Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
21.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022