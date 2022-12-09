С борта самолета в руки полицейских попал в Челябинске подросток-беглец

В аэропорту Челябинска транспортные полицейские встретили с самолета подростка-беглеца. После конфликта с родителями он отправился из Москвы в Челябинск, к знакомой по социальной сети. Сейчас парень помещен в социальный приют.

Отец беглеца сообщил полицейским, что 15-летний сын рано утром восьмого декабря ушел на учебу и домой не вернулся, на звонки не отвечал.

«Сотрудники транспортной полиции установили, что 15-летний школьник приобрел электронный билет на самолет сообщением «Москва – Челябинск», и, никого не предупредив, вылетел из аэропорта Домодедово города Москвы в город Челябинск без разрешения родителей», - сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

Парень рассказал, что он улетел в Челябинск из-за семейного конфликта. Приезда матери ему придется ждать под присмотром.