01.09.2022
В Челябинской области в августе суточное число заболевших ковидом выросло в 3,6 раза
01.09.2022
Садистка из Трехгорного влила в горло собаке 70-процентный уксус и оставила умирать в лесу
01.09.2022
Южноуральцы смогут получать вознаграждение за оплату услуг ЖКХ
01.09.2022
В горевшей накануне Варне дежурит МЧС, прокуратура выясняет причины пожара
01.09.2022
Бегавшую по Магнитогорску обезьянку забрал хозяин, их встрече помогли полицейские
31.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
Садистка из Трехгорного влила в горло собаке 70-процентный уксус и оставила умирать в лесу
28.04.2022
Живодера из Кундравов отправили в колонию строгого режима
26.04.2022
Полиция Челябинска нашла живодера, облившего бездомного пса химической жидкостью
26.04.2022
В Челябинске живодер облил химической жидкостью собаку
12.04.2022
Челябинка пинком убила той-терьера
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022