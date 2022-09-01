Садистка из Трехгорного влила в горло собаке 70-процентный уксус и оставила умирать в лесу

Садистка из Трехгорного (Челябинская область) пойдет под суд за жесточайшее преступление в отношении четвероногого: находясь дома, 28-летняя горожанка влила в пасть собаке раствор 70-процентной уксусной кислоты.

После этого садистка отвела пса в лес, привязала к дереву и оставила умирать, лишив животное пищи и воды, даже не подумав о принятии необходимых мер к оказанию ветеринарной помощи. Собака умерла мучительной смертью.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными с применением садистских методов».

По версии следствия, преступление данная особа (язык не поворачивается назвать ее человеком) совершила в июле этого года. Решать судьбу садистки будет городской суд Трехгорного. Ей грозит от трех до пяти лет лишения свободы.