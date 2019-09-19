Шизофреник из Челябинска убил приятеля и забетонировал его труп в гараже
Происшествия
Сегодня, 11:23
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура отстояла причастность невменяемого челябинца к убийству и хищению имущества своего знакомого, труп которого он забетонировал в гараже. Ранее уголовное дело в отношении него было прекращено.

Жестокое убийство было совершено в гараже ГСК «Северо-западный» в 2013 году, но долго оставалось не раскрытым.

Челябинец, страдающий шизофренией, задушил своего знакомого. Чтобы скрыть следы преступления он забетонировал его труп в смотровой яме гаража. После убийства мужчина решил завладеть его автомобилем «Mitsubishi Pajero». Знаю, что он был куплен по доверенности, психбольной прокрутил хитрую схему. Ему удалось выйти на бывшего хозяина иномарки и убедить его в том, что ее нынешний владелец поручил ему продать ее. Тот поверил словам шизофреника и оформил на него нотариальную доверенность. Машина была продана за полтора миллиона рублей.

Выйти на след преступника удалось только в 2018 году, когда психическая болезнь совсем стала прогрессировать. Он начал бегать голым по улице, гонять жену и не пускать ее в квартиру. Вот тогда к мужчине наведались правоохранительные органы. При обыске у него дома было обнаружено оружие. Впоследствии и всплыло убийство пятилетней давности.

Уголовное дело в отношении челябинца было возбуждено по трем статьям. Это «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Убийство» и «Кража». Однако Курчатовский районный суд прекратил уголовное дело по последним двум статьям с формулировкой «отсутствие уголовно наказуемого деяния». А за хранение оружия мужчину освободили от ответственности в связи с невменяемостью. К нему была применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения.

«На постановление Курчатовского районного суда Челябинска прокуратурой внесено апелляционное представление в части прекращения уголовного дела в связи с совершением запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных статьями «Убийство» и «Кража». Апелляционным определением Челябинского областного суда постановление районного суда отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В итоге челябинец признан виновным в совершении данных преступлений, но от уголовной ответственности он освобожден в связи с невменяемостью и направлен на принудительное лечение в психбольницу.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
прокуратура Челябинской области
убийство
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