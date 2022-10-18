Сход вагонов обернулся уголовным делом

На Урале по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Установлено, что в нарушение закона должностными лицами АО НП «Челябинское рудоуправление» пути необщего пользования, принадлежащие предприятию, содержались в технически неисправном состоянии, также имелись деффектные участки железнодорожного полотна.

В результате чего в августе 2022 года при производстве маневровой работы был допущен сход восьми вагонов с опрокидыванием на пути, примыкающие к станции Нижнеувельская в Челябинской области.

Собственникам вагонов причинен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».