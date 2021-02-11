Силовики Челябинска отрицают, что мужчине, который кидался снежками в полицейских на митинге за Навального, сломали ногу

Сегодня Тракторозаводский суд вынес решение оштрафовать жителя Челябинска, который принимал участие в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он был активным провокатором и заявил, что силовики сломали ему ногу.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах региона, один из активных провокаторов на акции в поддержку Навального, заявил, что стражи порядка сломали ногу. На самом деле получил только ушиб. Кроме того, в сотрудников полиции он кидал снежками и принимал активное участие в митинге, в том числе пытаясь провоцировать правоохранительные органы на конфликт. В отношении мужчины составлен административный протокол. Сегодня Тракторозаводским судом ему назначен штраф в виде 10 тысяч рублей

Добавим, сейчас южноуральцев снова толкают на протестные акции в поддержку Навального. Штаб Навального просит всех выйти во дворы и включить фонарики на телефонах. Об этом заявил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Южноуральские полицейские напоминают, что призывы к организации несанкционированных публичных мероприятий или участию в них, к нарушению общественного порядка и безопасности в ходе проведения акции, неповиновению законным требованиям представителей власти рассматриваются как нарушение закона.