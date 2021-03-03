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СК начал проверку по факту смертельной травмы монтера путей в Златоусте

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СК начал проверку по факту смертельной травмы монтера путей в Златоусте

В Челябинской области следователями выясняются обстоятельства смертельного травмирования монтера пути на перегоне «Сыростан-Хребет» Южно-Уральской железной дороги. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Трагедия произошла второго марта на 1981 километре пятого пикета перегона «Сыростан-Хребет» Южно-Уральской железной дороги. Грузовым поездом был смертельно травмирован монтер.

По предварительным данным, бригада работников Златоустовской дистанции пути осуществляла ремонтные работы верхнего строения пути, в процессе выполнения работ по закреплению рельс один из монтеров травмирован проходящим грузовым поездом. В результате мужчина получил повреждения, не совместимые с жизнью.

По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.