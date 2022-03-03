СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Челябинске

В Челябинске проводится проверка по факту смерти рабочего при падении башенного крана.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ЧП произошло сегодня, третьего марта. в микрорайоне «Манхэттен». На территории строящегося объекта упал башенный кран.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на объекте требований техники безопасности при производстве работ.