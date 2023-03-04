СК назвал причину пожара в Челябинске, на котором погибли женщина и ребенок

Пожар в Калининском районе Челябинске, на котором погибли женщина и девочка, произошел в их квартире из-за несоблюдения правил безопасности при использовании обогревательного прибора.

Об этом сообщает СУ СК России по Челябинской области, следственные органы которого проводят по факту трагедии, случившейся в многоквартирном доме ночью третьего марта, проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, на момент прибытия пожарных в квартире на восьмом этаже, где были обнаружены погибшие, горели вещи. Восемь человек самостоятельно эвакуировались из дома, четырем жильцам пришли на помощь сотрудники МЧС, выведя их на свежий воздух при помощи спасательных комплектов.

Для установления причин случившегося на место выезжала пожарная лаборатория.