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20.07.2022

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СК: По факту гибели мальчика, утонувшего в колодце, возбуждено уголовное дело

В Челябинске по факту гибели шестилетнего мальчика, который упал в колодец на территории образовательного учреждения и утонул, следственный комитет возбудил уголовное дело по части второй статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, в ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка следователем будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, на которых в силу должностных обязанностей возложено обеспечение безопасного нахождения людей на данной территории.

Напомним, шестилетний мальчик упал в открытый колодец, расположенный на территории школы №131 в поселке Федоровка Советского района. По предварительной информации, бетонные кольца заполненного водой колодца пожарного водопровода были прикрыты ветками. Мальчик играл рядом с опасным объектом вместе с друзьями.

Прокуратурой Советского района Челябинска по факту гибели мальчика также организована проверка.

Автор: Инна Шемаева
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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