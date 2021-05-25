СКР: в смертельных ожогах двухлетнего малыша виноват отчим

В Сосновском районе (Челябинская область) задержан отчим двухлетнего малыша, который причинил ему смертельные ожоги. Через несколько дней ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

«По версии следствия, в мае текущего года в квартире одного из домов поселка Западный Сосновского района подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, причинил ожоги двухлетнему пасынку. Через несколько дней ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» по действиям работников социальных служб и органов опеки, которые были обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей в данной семье. Устанавливаются виновные должностные лица.

Прокуратура региона такжн начала проверку по факту получения малышом смертельных ожогов. Проверка уже показала, что семья была неблагополучная, мать ребенка стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, лишена родительских прав на старшего ребенка.