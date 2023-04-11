Сотрудница аэропорта Магнитогорска похитили 11 миллионов рублей

Транспортные полицейские Челябинской области направили в суд дело в отношении двух сотрудниц аэропорта Магнитогорска, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб, причиненный их противоправными действиями государству, превысил 11 миллионов рублей.

Следствием установлено, что обвиняемые, работая на должностях, позволяющих им производить операции с начислением оплаты труда, а также издавать приказы, связанные с назначением и увольнением работников, фиктивно устраивали в аэропорт на различные должности своих родственников и знакомых.

«Данные людей, такие, как серия и номер паспорта, СНИЛС и ИНН вносились подозреваемыми в специальную компьютерную базу данных аэропорта, после чего каждый месяц несуществующим сотрудникам выплачивалась зарплата. На деле же, реальных денег так называемые «мертвые души» не получали и, как выяснили полицейские, в подавляющем большинстве случаев даже не догадывались, что по бумагам они числятся инженерами и техниками на авиапредприятии», - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Их доходы делили между собой предприимчивые злоумышленницы, которые либо обналичивали деньги в банкоматах, либо собственноручно изымали их из кассы предприятия, тратя после этого на личные нужды.

Всего по материалам дела в качестве свидетелей проходят восемь человек, которых сотрудницы бухгалтерии воздушной гавани использовали в качестве источника незаконного обогащения. Среди них, в частности, числятся 38-летняя дочь одной из подозреваемых и 69-летний супруг, которые в общей совокупности, не зная о махинациях родственницы, «заработали» порядка четырех с половиной миллиона рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного в Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте, осуществлялось сотрудниками полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Обеих женщин задержали, а по месту их работы и жительства провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли служебную документацию, чековые книжки и значительную сумму денег.

Так, в жилище 60-летней подозреваемой сыщики обнаружили 60 тысяч рублей, 867 долларов США, 410 евро, 310 израильских шекелей, 165 дирхам ОАЭ, 15 болгарских лев, 50 мальдивских руфий, 50600 казахских тенге и пять кубинских песо. В квартире ее 57-летней напарницы по криминальному бизнесу стражи порядка изъяли 280 тысяч рублей и 700 евро.

«Почему женщины хранили свои незаконные сбережения в столь экзотической валюте и на что их тратили еще предстоит установить в рамках судебного разбирательства – на этапе расследования уголовного дела от каких-либо показаний сами фигурантки отказались, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации», - добавили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Следует отметить, что ранее участницы группы не имели проблем с законом, в аэропорту, где они работали более 20 лет, обвиняемые характеризовались, как ответственные и исполнительные работники, пользовавшиеся уважением коллег и руководства предприятия гражданской авиации.

Из Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте материалы дела, состоящие из 38 томов, направили в Правобережный районный суд Магнитогорска Челябинской области, где и будет поставлена точка в этой криминальной истории.