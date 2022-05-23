Сотруднице минобра Челябинской области продлили на месяц срок домашнего ареста

Советский районный суд Челябинска продлил на один месяц меру пресечения в виде домашнего ареста для начальника контрактной службы регионального центра оценки качества и информатизации образования министерства образования Челябинской области Елены Морданенко.

«Сегодня Советский районный суд Челябинска продлил обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц, а всего до 24 июня 2022 года», - сообщает телеграм-канал прокуратуры Челябинской области.

Как уже сообщало агентство, в марте 2022 года руководителю контрактной службы регионального центра оценки качества и информатизации образования региона Елене Морданенко было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По данным следствия, сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки было выявлено, в период 2019-2021 обвиняемая получила взятку от предпринимателя в сумме 350 тысяч рублей за заключение контракта на поставку офисной техники.

Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца - до 30 мая 2022 года.

В конце апреля сообщили о возбуждении еще двух уголовных дел в отношении чиновницы. Были вскрыты два новых эпизода взяток по 150 тысяч рублей.

Сопровождение уголовного дела осуществляет УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области и УФСБ России по Челябинской области.