23.05.2022
В Челябинске будут комплексно развивать часть поселка АМЗ
23.05.2022
В Челябинске по программе государственно-частного партнёрства построят две школы
23.05.2022
«Научный старт» с ГРЦ Макеева выявил по-настоящему светлые умы среди школьников Миасса
23.05.2022
За неделю ковид оборвал жизни 25 южноуральцев
23.05.2022
Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»
23.05.2022
Сотруднице минобра Челябинской области продлили на месяц срок домашнего ареста
Сотруднице минобра Челябинской области продлили на месяц срок домашнего ареста
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022
Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
20.05.2022