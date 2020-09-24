Сотрудник ГУФСИН помог полицейским Верхнеуральского района задержать преступника
Младший инспектор отдела охраны Верхнеуральской тюрьмы (Челябинская область) Иван Шурыгин оказал помощь стражам порядка в задержании подозреваемого в совершении преступления.
В дежурную часть ОМВД России по Верхнеуральскому району обратилась женщина, которая сообщила о том, что ей нанес телесные повреждения знакомый. На указанный в обращении адрес выехал сотрудник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних.
«Во время разговора с сотрудником полиции мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, проявил агрессию. Справиться с дебоширом стражу порядка помог младший инспектор отдела охраны Верхнеуральской тюрьмы Иван Шурыгин. Он проживает неподалеку и стал невольным свидетелем возникшей ситуации», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.
Младший инспектор отдела охраны ФКУ «Тюрьма» ГУФСИН России по Челябинской области Иван Шурыгин в уголовно-исполнительной системе служит с января 2019 года. За период прохождения службы он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.
Фото: ГУФСИН по Челябинской области.
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