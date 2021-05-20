Сотрудники ФСБ пресекли канал наркотиков из Казахстана

УФСБ России по Челябинской области пресечен незаконный канал контрабанды героина в особо крупном размере из Казахстана в Россию.

Двое граждан Российской Федерации и Республики Казахстан задержаны при попытке сбыта трех килограммов наркотического средства на российской территории. В ходе предварительного следствия установлено, что героин доставлен ими из сопредельного государства контрабандным способом.

Следственным органом УФСБ возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».