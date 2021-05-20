20.05.2021
В Магнитогорске вспыхнула припаркованная во дворе машина
20.05.2021
В Челябинске возбуждено уголовное дело о краже на миллион
20.05.2021
В России призвали запретить опасный загрязнитель природы - одноразовую посуду
20.05.2021
В Златоусте управляющую компанию обязали устранить безобразия в квартирах жильцов дома на Карла Маркса
20.05.2021
Большинство челябинцев поддержали инициативу обязательной регистрации домашних животных
20.05.2021
Сотрудники ФСБ пресекли канал наркотиков из Казахстана
Сотрудники ФСБ пресекли канал наркотиков из Казахстана
18.05.2021
В Челябинске будут судить крупного наркосбытчика из Свердловской области и его подельника
12.05.2021
В Златоусте учащиеся техникума завербовались в «закладчики»
12.05.2021
В Копейске накрыт наркопритон
27.04.2021
Задержаны иностранцы, организовавшие в Челябинске сообщество по торговле наркотиками
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021