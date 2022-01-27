Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркосбытчика

Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали уроженца ближнего зарубежья, который приехал в областной центр сбывать героин. Он водворен в изолятор временного содержания.

Сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску у дома по улице Рождественского остановили автомобиль «KIA Rio». В машине находился пассажир. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у него из кармана куртки десять свертков с порошкообразным веществом. При осмотре машины полицейскими обнаружено еще 87 свертков. Согласно проведенному исследованию части изъятого, в свертках находилось наркотическое вещество героин.

«Установлено, что наркотическое вещество задержанный, не работающий, ранее не судимый уроженец ближнего зарубежья хранил с целью дальнейшего сбыта на территории Челябинска бесконтактным способом. При обыске по месту проживания подозреваемого оперативники обнаружили у него еще около 70 свертков, бумажную банку и кофемолку с порошкообразным веществом и один пакет с веществом в твердом виде. Изъятое направлено на экспертизу», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.