Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли незаконный сбыт наркотиков и ликвидировали нарколабораторию.

Челябинский областной суд признал виновными пятерых жителей Южного Урала в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере», «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Все виновные являлись участниками межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном сбыте наркотиков через интернет-магазин в различных регионах России.

Мужчины были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в ноябре 2020 года. В результате оперативно-розыскных мероприятий у них изъято 22 килограмма наркотического средства – мефедрона, предназначенного для дальнейшего сбыта, лаборатория для синтеза наркотиков, оборудованная в одном из арендованных производственных помещений в поселке Каштак.

Суд приговорил их к лишению свободы от семи до 13 лет с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.