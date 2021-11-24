Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта «синтетики» в Челябинской области

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта синтетических наркотиков в Челябинской области, задержав сбытчика, который оборудовал тайники в разных городах региона.

Задержание жителя Сатки прошло в апреле текущего года при приготовлении наркоторговца к сбыту «синтетики» бесконтактным способом - через тайниковые закладки с использованием сети Интернет.

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Как сообщает пресс-служба управление ФСБ России по Челябинской области, из 110-ти тайников и при обыске у наркодилера было изъято около трех килограммов синтетических и растительных наркотических средств, предназначенных к незаконному сбыту.

Саткинский городской суд приговорил виновного за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1

УК России «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо

крупном размере», к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.