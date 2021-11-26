Сотрудники УФСБ пресекли срыв государственного оборонного заказа на Южном Урале

Сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли в Челябинской области срыв оборонзаказа, выявив преступление, совершенное заместителем начальника службы экономической безопасности и техническим директором одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Замначальника получил семь с половиной лет колонии строгого режима за коммерческий подкуп (его осудили по частям седьмой и восьмой статьи 204 УК РФ). Кроме того, осужденному предстоит выплатить штраф в размере десяти миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области, с 2018-го года заместитель начальника службы экономической безопасности предприятия совместно с техническим директором получили от подрядных организаций денежные средства и материальные ценности на сумму свыше пяти миллионов рублей за подписание актов выполненных работ по монтажу оборудования, используемого при выполнении государственного оборонного заказа.

Технический директор уже был осужден ранее: суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере девяти миллионов рублей.