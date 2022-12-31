Спасли полицейские: жительница Снежинска пошла на кладбище и едва не замерзла

В Снежинске (Челябинская область) сотрудники полиции спасли замерзавшую женщину, которая пошла на кладбище с собакой и заблудилась. Когда они нашли ее, она находилась в беспомощном состоянии. Стражи порядка на руках донесли до машины и оперативно доставили в медучреждение.

Участковому уполномоченному Снежинска Алексею Данилову позвонила женщина и сообщила, что заблудилась в районе кладбища, которое находится в трех километрах от города. Она рассказала, что навещала могилу брата, а теперь не может найти дорогу домой. Свой телефон она забыла дома, поэтому воспользовалась гаджетом сторожа. Номер служебного мобильного телефона участкового она помнила наизусть, поэтому ему и позвонила.

«На место происшествия незамедлительно были направлены наряды патрульно-постовой службы и ДПС. По прибытии полицейские выяснили у сторожа, что женщина была с собакой, позвонила с его телефона участковому, сказала, что пойдет на могилу брата и больше не возвращалась. Обследовав территорию кладбища, полицейские ее не обнаружили», - рассказали в региональном полицейском главке.

На патрульных автомобилях сотрудники ОМВД стали объезжать прилегающую к кладбищу местность в разных направлениях. Освещая территорию фарами и подавая звуковые сигналы, полицейские останавливались через каждые 50 метров в надежде услышать или увидеть потерявшуюся. Во время одной из остановок сотрудники ДПС заметили в темноте блеск глаз животного. Подойдя ближе, они разглядели беспородную собаку заблудившейся женщины, но ее самой рядом не было. По следам животного полицейские прошли по лесу, где обнаружили лежащую вниз лицом жительницу Снежинска, которая находилась в беспомощном состоянии. Женщина ничего не могла говорить, только шептала слово: «собака».

Стражи порядка на руках вынесли пострадавшую из леса и, включив звуковой сигнал, оперативно доставили ее в приемный покой медицинского учреждения, где ей была оказана помощь.