31.12.2022
Спасли полицейские: жительница Снежинска пошла на кладбище и едва не замерзла
31.12.2022
Южноуральские спасатели перешли на круглосуточное дежурство
30.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
30.12.2022
Президент подписал закон о биометрии
30.12.2022
Смена руководства полиции Уйского района
30.12.2022
Наркодилер межрегиональной ОПГ, задержанный челябинским УФСБ, отправлен в колонию
Спасли полицейские: жительница Снежинска пошла на кладбище и едва не замерзла
30.12.2022
Смена руководства полиции Уйского района
24.12.2022
В Челябинске задержан один из поджигателей Ниссана, второй – в розыске
24.12.2022
Скоков: В Челябинской области недостаточно специальных мест для запуска фейерверков
24.12.2022
Южноуральская полиция переведена на усиленный режим несения службы
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022