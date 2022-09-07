Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Сосновском районе

Сосновский районный суд (Челябинская область) по ходатайству следователя ОМВД сегодня, седьмого сентября, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу водителю автомобиля «Ssang Yong», обвиняемому в ДТП со смертельным исходом.

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека: госпитализированная в медицинское учреждение девушка 1994 года рождения, ставшая жертвой наезда пьяного гражданина азиатской страны, скончалась в больнице.

Суд отправил виновника ДТП в СИЗО на два месяца, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В региональном полицейском главке напомнили, что ДТП произошло в минувшее воскресенье, четвертого сентября, на 58 километре автодороги «Западный обход города Челябинска» на территории Сосновского района. Водитель 1983 года рождения, управляя иномаркой, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением водителя 1992 года рождения.

В результате пассажиры «Тойоты», девушка 1994 года рождения, и девочка 2014 года рождения, получили травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель «Ssan Yong», являющийся иностранным гражданином, в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.