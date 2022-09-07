07.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое сентября (18+)
07.09.2022
Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Сосновском районе
07.09.2022
В Челябинске не утихают споры по поводу нужности выделенных полос
07.09.2022
Жительница Челябинска пожаловалась Наталье Котовой на опасную дорогу к школе
07.09.2022
Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли деятельность оружейников-нелегалов
07.09.2022
В центре Челябинска в День города закроют движение транспорта
Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Сосновском районе
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022