25.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 сентября (18+)
25.09.2023
Движение по улице Мира в Челябинске закрыли до середины октября
25.09.2023
В Челябинской области в зеркальную дату сентября поженились 277 пар
25.09.2023
В Челябинске закрытие движения по улице Северо-Крымской продлили до 16 октября
25.09.2023
Жители челябинского микрорайона Чурилово с 27 по 30 сентября останутся без горячей воды.
25.09.2023
Челябинский спортсмен подтвердил титул чемпиона России по бадминтону
Суд арестовал жителя Карталинского района, обвиняемого в убийстве участника СВО
21.09.2023
Возбуждены уголовные дела в отношении замначальника Госстройнадзора в Челябинской области за взятки
18.09.2023
Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу Слободского
04.08.2023
В Озерске собаки покусали школьника, СК проводит проверку
03.08.2023
В Челябинске задержаны двое несовершеннолетних, избивших и ограбивших мужчину
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023
На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество
24.09.2023