Суд арестовал жителя Карталинского района, обвиняемого в убийстве участника СВО

Карталинский городской суд (Челябинская область) избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 19-летнего жителя района Рустама Байжуменова, обвиняемого в нанесении смертельной травмы 37-летнему участнику спецоперации (СВО) Максиму Никитину, сообщают в следственном управлении СК России по Челябинской области.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следователем СК России направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В Челябинской области по ходатайству следственных органов СК России мужчине, обвиняемому в причинении смерти местному жителю в ходе конфликта,… судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в региональном СУ.

Напомним, конфликт произошел 16 сентября 2023 года на одной из улиц поселка Новокаолиновый Карталинского района. Боец ММА Рустам Байжуменов схватил за волосы девушку, которая была знакомой Максима Никитина. Участник СВО (он приехал домой в отпуск) заступился за девушку. В ответ молодой спортсмен нанес ему удар по лицу. Максим упал и ударился головой. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, пострадавшего спасти не удалось. Он скончался в больнице.

Ранним утром в воскресенье, 24 сентября, оперативники задержали подозреваемого в деревне Михайловка Карталинского района.

Расследование уголовного дела продолжается. «В настоящее время следователями регионального следственного управления продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Ход расследования обстоятельств смерти мужчины в Челябинской области поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад об установленных обстоятельствах и мотивах произошедшего, сообщается в информационном центре СК России.