В Челябинской области задержан подозреваемый в нанесении смертельной травмы участнику СВО

В Карталинском районе Челябинской области задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в причинении смертельных травм 37-летнему бойцу ЧВК «Вагнер» Максиму Никитину, участвовавшему в СВО.

Напомним, 16 сентября 2023 года на одной из улиц поселка Новокаолиновый Карталинского района произошел конфликт между подозреваемым и погибшим.

По данным СМИ, Максим Никитин в августе приехал в отпуск к родным, а 15 сентября отправился с родителями в поселок Новокаолиновый. В день происшествия он встречался с одноклассниками в баре и когда они оттуда вышли, к одной из девушек подошел 19-летний молодой человек (боец MMA) и схватил ее за волосы. Максим вступился за одноклассницу, спортсмен его ударил. Челябинец упал и ударился головой, а 17 сентября умер в больнице.

Ранним утром в воскресенье, 24 сентября, оперативники задержали подозреваемого в деревне Михайловка Карталинского района.

«Происшествие было поставлено на контроль руководством ГУ МВД России по Челябинской области и СУ СК России по региону. К выяснению всех обстоятельств подключились опытные сотрудники полиции. Содействие местным коллегам оказывали оперативники уголовного розыска регионального главка», - уточнили в региональном полицейском главке.

Собранные материалы были переданы в органы следственного комитета для принятия процессуального решения.

Подозреваемого доставили в следственный отдел СК для проведения дальнейших процессуальных действий.

«Следователем СК России задержанному планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», - уточнили в СУ СКР региона.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, а также с учетом физической подготовки подозреваемого следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого строгой меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователями первого отдела по расследованию особо важных дел и следователями-криминалистами регионального следственного управления проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.