17.07.2023
Пропавшую на Тургояке неделю назад жительницу Миасса до сих пор не нашли
17.07.2023
Суд Катав-Ивановска отправил виновника ДТП с двумя погибшими в колонию-поселение
17.07.2023
Челябинска завоевала «серебро» всероссийских стартов по боксу
17.07.2023
«Слона» и «Сковородку» Магнитогорска включат в перечень выявленных объектов культурного наследия
17.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 июля (18+)
16.07.2023
В ДТП в Сосновском районе пострадали водители двух иномарок
Суд Катав-Ивановска отправил виновника ДТП с двумя погибшими в колонию-поселение
24.05.2023
В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки
12.05.2023
В Саткинском районе в ДТП на автодороге Москва-Челябинск погиб житель Набережных Челнов
13.04.2023
На М-5 в Челябинской области иномарка насмерть сбила дорожных рабочих, погибли четверо
10.04.2023
В Челябинске Лада протаранила трактор, водитель легковушки погиб
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023