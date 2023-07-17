Суд Катав-Ивановска отправил виновника ДТП с двумя погибшими в колонию-поселение

В Катав-Ивановске (Челябинская область) вступил в законную силу приговор городского суда водителю самосвала, по вине которого погибли два человека.

Суд приговорил его к трем с половиной годам колонии-поселения с лишением права садиться за руль сроком на два года. Как отмечает пресс-центр прокуратуры региона, водитель признан виновным по части пятой статьи 264 УК РФ. Смертельная авария, виновником которой он стал, произошла 16 июня 2020 года.

Водитель самосвала перевозил щебень массой 15 тонн на опасном участке автодороги М-5 «Урал». Утратив контроль за движением, он совершил столкновение с попутно двигавшимися легковушками. Водитель и пассажир одной из машин погибли на месте ДТП.

Свою вину осужденный отрицал, заявляя об отказе всех тормозных систем тяжелой техники и отсутствии технической возможности остановиться.

Адвокат водителя обжаловал приговор, вынесенный Катав-Ивановским городским судом 25 января этого года, не согласившись с выводами суда, оспаривал доказанность обвинения.

По результатам апелляционного рассмотрения жалобы Челябинский областной суд - с учетом позиции государственного обвинителя - оставил ее без удовлетворения.