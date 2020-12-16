Суд поставил точку в деле о нападении на судью из Еманжелинска

Суд поставил точку в деле о нападении на судью из Еманжелинска

Сегодня, 16 декабря, Челябинский областной суд оставил в силе приговор в отношении 42-летнего Дмитрия Червокина из Еманжелинска, который в декабре 2019 года напал на судью Наталью Гибадуллину. Он нанес ей несколько ударов топором и ножом по голове, а когда она попыталась от него убежать, то вонзил ей нож в спину.

Нападение на судью Наталью Гибадуллину было совершено 19 декабря 2019 года. В ее производстве находилось уголовное дело в отношении Дмитрия Червоткина, который обвинялся по статье 119 - «Угроза убийством». Он несколько раз грозился зарубить топором подростка.

Опасаясь, что судья вынесет слишком суровый приговор, Червоткин подкараулил Наталью Гибадуллину. Он нанес ей несколько ударов топором и ножом по голове, а когда женщина пыталась убежать, то ударил ее ножом в область спины и грудной клетки.

«Червоткин полагал, что данные ранения повлекут за собой тяжкий вред здоровью, вследствие чего потерпевшая не сможет исполнять служебные обязанности и дело передадут другому судье», - сообщила руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Приговором Копейского суда от 15 июня 2020 года Дмитрия Червоткина за нападение на судью Наталью Гибадуллину приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Осужденный и его адвокат в своих жалобах просили суд оправдать его в связи с непричастностью в совершении преступления. Сегодня в судебном заседании прокурор добился признания несостоятельными доводов защитника и осужденного, оставив жалобы без удовлетворения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Приговор вступил в законную силу.