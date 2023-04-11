11.04.2023
Сотрудники Полигона ТБО просят челябинцев не выбрасывать ветки и бревна в контейнеры
11.04.2023
Солисты челябинской оперы блеснут на сцене столичного «Зарядья»
11.04.2023
Челябинск увидит «Шестиногое чудо» и узнает о сходстве насекомых с рыцарями
11.04.2023
Сотрудница аэропорта Магнитогорска похитили 11 миллионов рублей
11.04.2023
В Челябинске назвали стоимость праздничных салютов в Первомай и День Победы
11.04.2023
Челябинская «Гроза» пройдёт в Москве на сцене Малого театра
Текслер поручил разобраться, почему стало возможным убийство подростка в Челябинске
11.04.2023
Ирина Гехт просит южноуральцев не распространять слухи об убийстве подростка в Челябинске
10.04.2023
СК опубликовал видео допроса челябинца, убившего подростка
28.03.2023
Пьяный житель Нязепетровска задушил пенсионера на глазах его жены и пожилых соседок
09.03.2023
Магнитогорец убил дочь, забросившую детей и постоянно уходившую в запои
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023