Текслер поручил разобраться, почему стало возможным убийство подростка в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал происшествие с убийством подростка в Челябинске и поручил социальному блоку правительства оказать всю необходимую помощь семье убитого парня.

Глава региона отметил, что в настоящее время задержаны и дают показания подозреваемые в убийстве 17-летнего учащегося одной из школ города Челябинска.

«Сейчас, коллеги, важно провести объективное расследование обстоятельств преступления, дать взвешенную оценку случившемуся, - подчеркнул Алексей Текслер на заседании регионального оперативного штаба. - Нужно разобраться в причинах, почему это стало возможным, и сделать все, чтобы подобное не случилось в будущем. В настоящий момент наши правоохранительные органы занимаются этим».

«Поручаю социальному блоку оказать необходимую помощь семье (погибшего подростка – прим. ред.)», - распорядился Алексей Текслер на заседании регионального оперативного штаба

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта убили 17-летнего подростка. Оперативники задержали 20-летнего челябинца, который нанес ножевое ранение, и троих подозреваемых в причастии к преступлению.Следственное управление СКР по Челябинской области опубликовало видео допроса.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гетх попросила жителей не распространять в социальных сетях недостоверную информацию об убийстве подростка.