11.04.2023
В Челябинске задержаны еще три человека, подозреваемые в причастности к убийству подростка
11.04.2023
Супруги-пенсионеры из Челябинска передали для участников СВО свою «Ниву»
11.04.2023
В Магнитогорске стартовали всероссийские соревнования по боксу
11.04.2023
Магнитогорское «Притяжение»: перспективы развития городского курорта
11.04.2023
ММК представит в Москве интересные проекты для инвесторов и потенциальных партнеров
11.04.2023
Аркаим готовится к юбилею своего отца-основателя Геннадия Здановича
Ирина Гехт просит южноуральцев не распространять слухи об убийстве подростка в Челябинске
10.04.2023
СК опубликовал видео допроса челябинца, убившего подростка
28.03.2023
Пьяный житель Нязепетровска задушил пенсионера на глазах его жены и пожилых соседок
09.03.2023
Магнитогорец убил дочь, забросившую детей и постоянно уходившую в запои
03.03.2023
Завершено расследование убийства 30-летней давности
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023