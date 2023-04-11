Ирина Гехт просит южноуральцев не распространять слухи об убийстве подростка в Челябинске

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гетх просит жителей не распространять в социальных сетях недостоверную информацию об убийстве 17-летнего подростка.

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта убили 17-летнего подростка. Оперативники задержали 20-летнего челябинца, который нанес ножевое ранение, и троих подозреваемых в причастии к преступлению.Следственное управление СКР по Челябинской области опубликовало видео допроса.

По словам первого-вице-губернатора, в соцсетях появилось много домыслов о причинах трагедии. «Они, как оказывается впоследствии, не имеют ничего общего с реальным положением дел. Тот, кто выдвигает свои версии, преследует собственные цели, не считаясь с чувствами других людей. Об этом нужно помнить», - отмечает Ирина Гехт.

Она призывает южноуральцев: «Не позволяйте втягивать себя в различные манипуляции извне, не поддавайтесь эмоциям, как бы убедительно вас ни склоняли к какой-либо версии».

Первый замглавы региона особо подчеркнула, что уголовное дело расследуют опытнейшие следователи. Он устанавливают все детали преступления и официально обнародуют реальные причины гибели парня.

Ирина Гехт выразила искреннее соболезнование родителям погибшего подростка и заверила, что семье будет оказана вся необходимая помощь.