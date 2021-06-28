Тонут и выпадают из окон: в Челябинской области участились случаи гибели детей

В период летних каникул в Челябинской области увеличилось количество чрезвычайных происшествий, связанных с детьми: они выпадают из окон, тонут в озерах, гибнут на пожарах и попадают в ДТП.

О том, как сделать отдых южноуральских детей безопасным, речь шла сегодня, 28 июня, на пресс-конференции в министерстве здравоохранения региона.

Статистика, действительно, печальная. Если за пять месяцев прошлого года погибло 25 детей, то в этом году – уже 28. В антилидерах – Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс и Копейск.

«Отмечается рост гибели детей при падении с высоты и утоплении. В 2021 году четыре ребенка в возрасте до одного года утонули. В Златоусте на днях утонул семилетний ребенок. Этих случаев можно было избежать, если бы был контроль со стороны взрослых», - отметила начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям министерства здравоохранения региона Эльвира Домрачева.

Особое опасения вызывает падение детей из окон. Дети остаются без контроля и по предметам мебели легко забираются на подоконник. Им интересно посмотреть, а что же там внизу. Это и приводит к трагедиям.

«Органы прокуратуры ориентируют профильные ведомства на профилактическую работу с семьями. Причем, семьи, в которых происходят подобные трагедии, в основном благополучные. Родители оставляют детей одних и думают, что ничего не произойдет. Травмируются таким образом, в основном, дети до пяти лет. Нужно не оставлять окна открытыми, не рассчитывать на москитные сетки, а родителям помнить, что они несут ответственность за детей»,- сказал прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры региона Кирилл Бабаскин.

Но из окон падают не только маленькие дети, но и подростки. Им хочется сделать эффектное селфи и это также заканчивается трагедиями.

Ежегодно на территории Челябинской области приходит профилактическое мероприятия «Безопасное окно». Для школьников и детей младшего возраста родители и педагоги проводят занятия с инструктажем по безопасному нахождению вблизи открытых окон.

«Главам дано получение проверить места открытого купания, трансформаторные будки, пройтись по семьям с профилактическими беседами. Иначе трагические случаи продолжатся», - отметила начальник отдела межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона Татьяна Филимонова.

Выросло и количество гибели детей на пожарах. В этом году один ребенок погиб, 11 получили травмы и ожоги.

«Нужно формировать культуру безопасности среди родителей. Нужно направить на это усилия. Нельзя оставлять детей без присмотра, надо научить их элементарным правилам техники безопасности», - отметил заместитель главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Антов Васильев.

И, конечно, родителям нужно помнить об ответственность за своих детей. Банальная беспечность взрослых может привести к трагедии.