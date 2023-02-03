Трое жителей Сосновского района насмерть отравились алкоголем, возбуждено уголовное дело

В Челябинской области насмерть отравились алкоголем трое жителей Сосновского района - мужчины 1973, 1980 и 1982 годов рождения. Следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Подозреваемый в сбыте небезопасной продукции, повлекшем смерть покупателей, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и находится в изоляторе временного содержания.

«По данным следствия, в одном из населенных пунктов Сосновского района подозреваемый реализовал местным жителям спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления. Первого февраля в лечебном учреждении Сосновского района трое из местных жителей, поступивших накануне с признаками отравления, скончались», - сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

В региональном полицейском главке, в свою очередь, сообщили, что в больницу жертвы токсического отравления были доставлены с разных адресов. Стражи порядка незамедлительно приняли меры реагирования для выяснения обстоятельств произошедшего. К работе привлекались оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области и участковые уполномоченные ОМВД России по Сосновскому району.

Полицейские оперативно опросили родственников и знакомых погибших, их земляков, провели подомовой обход. В результате принятых мер оперативники установили адрес, где потерпевшие распивали спиртные напитки. Также была получена информация о том, у кого они купили алкоголь.

«По подозрению в причастности к совершению противоправного деяния сотрудники полиции задержали местного жителя, занимавшийся кустарным изготовлением высокоградусной спиртной продукции. У него изъяли пластиковые емкости с остатками спиртосодержащей жидкости, которую направили на исследование», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.