В Челябинской области «Мистер сидр» может находиться на складах шести ИП и одной организации

В Челябинской области на складах шести индивидуальных предпринимателей и одной организации числятся остатки пивного напитка «Мистер сидр». Из-за суррогатного алкоголя аналогичной марки скончалось почти три десятка человек в нескольких регионах страны.

«Согласно данным системы ЕГАИС, полученным от Росалкогольрегулирования, у шести предпринимателей и одной организации на остатках числятся напитки марки «Мистер сидр», произведенные еще в прошлом году», - пояснили в минсельхозе региона. На них числится 231 декалитр сидра.

В Челябинске направлены уведомления о необходимости изъятия из торгового оборота этого напитка, если он еще есть на остатках. Напиток может быть на складах также в Карталах и Троицке.

Роспотребнадзор ведёт расследование случаев отравления «Мистером сидром», продукция изымается из оборота.

Суррогатный напиток к настоящему моменты выявлен в Ульяновской, Нижегородской, Самарской и Пензенской областях, Республиках Удмуртия и Чувашия. От отравления умерло 26 человек, в больницах находятся 58 человек.

Напомним, по распоряжению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области оперативно проверят торговые предприятия региона на наличие в продаже продукции «Мистер Сидр», которым смертельно отравились несколько десятков человек в ряде регионов страны.

В стране уже два года действует мораторий на проверки бизнеса. И для их проведения необходимо официальное разрешение прокуратуры.