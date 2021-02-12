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У бывшей сотрудницы штаба Навального в Челябинске Марии Макаровой прошел обыск

Дочь экс-министра культуры Челябинской области Владимира Макарова Мария может стать фигурантом уголовного дела. Полиция считает, что она может быть организатором несогласованного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который состоялся в Челябинске 31 января.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ», активная общественница, которая поддерживает протестные настроения в Челябинске Валентина Волкова, Марию Макарову увезли на допрос по уголовному делу о блокировании дорожного движения на улице Энгельса во время акции протеста 31 января.

«Вечером 11 февраля она вышла из спецприёмника после вторых суток ареста Всего в спецприёмнике она провела 11 суток. Сейчас её увезли на допрос по делу о блокировании дорог. Мы ее встречали с розами у спецприемника. Все, что говорит полиция – это фальсификация. 31 января она уже была в спецприемнике и никак не могла агитировать народ», - сказала Валентина Волкова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинцев снова толкают на протестные акции в поддержку Навального. Очередная назначена на 14 февраля. Об этом заявил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. Он просит всех выйти во дворы и включить фонарики на телефонах.

«Вы поднимите свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесёт и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко (всё-таки 14 февраля). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в Инстаграм с хэштегом #любовьсильнеестраха. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции предупреждают, что при проведении несогласованного мероприятия активные участники, намеренно провоцирующие конфликтные ситуации, будут задерживаться и доставляться в отделы полиции.

За участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф от 10 000 до 20 000 рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.

Также участник митинга или иного публичного мероприятия может быть привлечен к ответственности по ст. 20.1. КоАП РФ за мелкое хулиганство, если он нарушает общественный порядок, нецензурно выражается и пристает к окружающим. Штраф будет в два раза больше, если вышеназванные действия сопряжены с неповиновением законным требованиям представителя власти либо иного лица, отвечающего за охрану общественного порядка на мероприятии.

За указанные правонарушения участника акции могут доставить в отдел полиции, где будет составлен протокол, и задержать на три часа, если санкция статьи КоАП РФ, которую ему вменяют, не предполагает административного ареста, и на 48 часа, если предполагает.