10.09.2022
Участковый из Уйского района предотвратил хищение 1,7 миллиона рублей со счета пенсионерки
10.09.2022
Челябинск отмечает свое 286-летие под защитой правоохранителей
10.09.2022
В Челябинске ограничили движение в районе ледовой арены «Трактор»
10.09.2022
Челябинец поверил незнакомке из «брокерской компании» и лишился 1,3 миллиона рублей
10.09.2022
В Челябинске на пожаре погибли двое мужчин, две женщины спаслись
09.09.2022
Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии
Участковый из Уйского района предотвратил хищение 1,7 миллиона рублей со счета пенсионерки
10.09.2022
Челябинец поверил незнакомке из «брокерской компании» и лишился 1,3 миллиона рублей
09.09.2022
Замглавы МУ «Благоустройства» администрации Златоуста оставлен под стражей
08.09.2022
Житель Миасса перевел мошенникам большую сумму денег, думая, что помогает их ловить
08.09.2022
Ашинца будут судить за взятку чиновнику с целью продажи муниципалитету непригодного жилья для сирот
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022