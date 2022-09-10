Участковый из Уйского района предотвратил хищение 1,7 миллиона рублей со счета пенсионерки

В Челябинской области участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Уйскому району лейтенант полиции Никита Столбов предотвратил хищение мошенниками 1,7 миллионов рублей со счета местной жительницы.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, знакомые женщины заподозрили ее в общении с мошенником по телефону: пожилая жительница райцентра фотографировала свою банковскую карту, диктовала коды из СМС и не реагировала на просьбы знакомых прекратить разговор с незнакомцем. После чего в дежурную часть полиции поступило сообщение о возможном совершении в отношении нее мошеннических действий.

Полицейский Никита Столбов незамедлительно направился к месту, где в тот момент находилась пенсионерка. Заметив ее стоящей на улицы вблизи медицинского учреждения, участковый уполномоченный подошел к женщине и поинтересовался, с кем она разговаривает и что у нее произошло. Но жительница Уйского района никак не реагировала на слова полицейского. Рядом с пенсионеркой стояла очевидица, которая пояснила, что пенсионерка общается по телефону уже около часа и диктует какие-то данные.

Предположив, что на связи с жительницей районного центра находятся мошенники, полицейский попросил ее завершить разговор, предупредив, что в результате дальнейшего общения она может лишиться денег, однако такая попытка уговоров закончилась безуспешно. Полицейский принял решение взять телефон из рук пенсионерки и завершить звонок, который осуществлялся через популярный мессенджер. Открывшийся после этого диалог показал, что пенсионерка отправляла неустановленному лицу свои персональные данные и снимки лицевой и оборотной стороны банковской карты. Через некоторое время на экране смартфона появилось уведомление о снятии с данной карты ста тысяч рублей, а остаток по счету составляет 1,7 миллиона рублей.

Вскоре доводы лейтенанта полиции о мошенничестве убедили женщину проехать в отдел полиции для разбора случившейся ситуации. Позднее она рассказала сотрудникам ОМВД, что ей звонил мужчина, который представился сотрудником банка и рассказал об оформленном на нее кредите неизвестными лицами, просил ни с кем не вступать в диалог, пока продолжается их телефонный разговор. Действуя по традиционной схеме, мошенник оформил на нее кредит в размере 1,8 миллиона рублей, но все деньги похитить не успел – полицейский среагировал на ситуацию быстрее, и, благодаря тому, что он сумел убедить пенсионерку позвонить в настоящий банк, карта была заблокирована.

По факту мошенничества в полиции возбуждено уголовное дело.