Уголовное дело экс-директора челябинского МУПа передано в суд

Уголовное дело директора муниципального предприятия «Коммет» Ильи Зарипова, который обвиняется в получении взятки, передано в суд.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МУП «Коммет».

Напомним, по версии следствия Илья Зарипов в июле 2022 года получил от руководителя коммерческой организации 100 тысяч рублей, которые являлись частью ранее оговоренной суммы взятки в размере 2,3 миллиона рублей. За эти деньги Зарипов собирался совершить действия, входящие в его служебные полномочия при исполнении и оплате ранее заключенного договора. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Как сообщили старший помощник прокурора региона, в ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого стоимостью свыше 28 миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска.