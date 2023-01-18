Экс-директор челябинского МУПа останется в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу директору муниципального предприятия «Коммет» Илье Зарипову, который обвиняется в получении взятки.

Сегодня, 18 января, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на постановление районного суда о продлении ареста директору МУП «Коммет». Постановлением Центрального районного суда Челябинска ему была продлена мера пресечения в виде заключения под стражей до пятого марта 2023 года, как сообщили в прокуратуре региона.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, указывая на то, что обвиняемый не намерен скрываться от следственных органов. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения.

Напомним, по версии следствия Илья Зарипов в июле 2022 года получил от руководителя коммерческой организации 100 тысяч рублей, которые являлись частью ранее оговоренной суммы взятки в размере 2,3 миллиона рублей. За эти деньги Зарипов собирался совершить действия, входящие в его служебные полномочия при исполнении и оплате ранее заключенного договора.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.