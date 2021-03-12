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В администрации Троицка опровергли информацию об обысках

В пятницу, 12 марта, появилась информация об обысках в здании администрации Троицка. Начальник управления информации и общественных связей Вильдан Исхаков опроверг эти данные.

«Мы можем опровергнуть информацию, которая появилась в СМИ. Глава находится в служебной командировке в Челябинске. Никаких следственных действий ни следственный комитет, ни ФСБ в администрации не проводили», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Вильдан Исхаков.

До мэра Троицкого городского округа Александра Виноградова до настоящего момента дозвониться не удалось.

В пресс-службе регионального УФСБ не располагают информацией о произошедшем. Дозвониться до старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области также пока не удалось.