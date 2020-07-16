В адрес Даллакяна стали поступать угрозы

В адрес руководителя центра реабилитации и карантинирования Фонда защиты «Спаси меня» Карена Даллаякина и волонтеров, которые спасли и выхаживают всем известного теперь львенка Симбу, стали поступать угрозы. Неизвестные звонят на сотовый телефон, угрожают, предлагают деньги и требуют «замять» резонансное уголовное дело. Приют взят сейчас под круглосуточную охрану.

Недавняя история со спасением львенка Симбы от мучившего его курортного фотографа из Краснодарского края с каждым днем приобретает все больше криминальных оттенков. Владельцу челябинского зооприюта «Спаси меня», где сейчас живет выжившее животное, Карену Даллакяну и волонтерам поступают звонки с угрозами.

Напомним, в отношении лиц, которые использовали Симбу как источник дохода, возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными (часть 1 статьи 245 УК РФ). Неизвестные звонят и требуют «замять» резонансное дело.

«Активизировался синдикат живодеров. Уголовное дело притормозило их бизнес, а там «крутятся» миллионы рублей. Неизвестные звонят и просят за деньги забрать заявление. Угрозы поступают также в отношении волонтеров. Мы сейчас усилили охрану клиники. Так посоветовали в полиции. Мы под охраной ЧОП «Витязь». Их экипажи находятся в минутной доступности до нас. Везде установлена сигнализация. Всем сотрудникам выданы брелоки с «тревожной» кнопкой. Также в целях безопасности, мы ограничили посещение приюта. Недоброжелатели могут отравить и Симбу и других животных», - сообщил Карен Даллакян. «Вопрос безопасности приюта и его постояльцев встал ребром. Было принято решение обеспечить охрану силами нашего охранного предприятия. Теперь Симбочка и другие спасенные животные под круглосуточной и чуткой защитой. Охрана такого объекта не просто работа, а дело чести», - сообщили в ЧОП «Витязь».

Напомним, Симба попал в добрые руки челябинского Айболита, за которым Карен Даллакян летал в Дагестан, в марте этого года. Львенок находился в крайне истощенном состоянии. Атрофия задних конечностей, пролежни до костей и кишечная непроходимость - такими страшными оказались последствия его «службы» живым реквизитом при фотографе в Краснодарском крае, где детеныш льва «работал» во время пляжного сезона. В Челябинске Карен Даллакян сделал Симбе операцию, она прошла успешно.

Президент РФ Владимир Путин поручил генпрокуратуре РФ совместно с МВД России провести проверку всех фактов нарушения законодательства в области обращения с животными, о которых говорилось во время встречи президента с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных. Встреча состоялась в начале июля. Теперь историей маленького хищника, который едва не погиб от рук человека, занимаются на федеральном уровне.