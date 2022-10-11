В аварии на Худякова пострадала беременная челябинка

На улице Худякова за последние несколько дней произошла массовая авария. На этот раз снова с участием четырех машин. Пострадала беременная женщина.

Вечером десятого октября произошла вторая авария с участием четырех машин на улице Худякова после ее расширения до шести полос.

«Водитель автомобиля «Мазда-3» не выдержал дистанцию и врезался в впередистоящий «Мерседес». После удара машина продвинулась вперед и врезалась в «Хендай», который в свою очередь протаранил «Шерволе», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Известно, что за рулем «Мерседеса» была беременная женщина. Ей назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Челябинска устанавливают все обстоятельства ДТП.

Это уже вторая авария на Худякова за последние несколько дней. Вечером шестого октября, около 21-го часа, на улице Худякова столкнулись четыре автомобиля, в результате чего в больницу увезли восемь человек.