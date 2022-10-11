11.10.2022
В Челябинске спроектируют шесть въездных групп в город
11.10.2022
Прощание с А.М.Хамзиной
11.10.2022
В Миассе пришлось спасать подростка, застрявшего на дереве
11.10.2022
Челябинец угнал авто собутыльника и попал в аварию
11.10.2022
В Челябинске пропала театральная кошка
11.10.2022
Пригородные поезда ЮУЖД перейдут на зимний график с 17 октября
Дорасширялись?
В аварии на Худякова пострадала беременная челябинка
10.10.2022
Разметка и освещение на улице Худякова появятся до конца этой недели
24.06.2022
Начальная цена – 330,5 миллиона: мэрия объявила торги на ремонт улицы Худякова
23.06.2022
Челябинский депутат обратилась в ФСБ с просьбой проверить безопасность проекта по расширению улицы Худякова
18.05.2022
Проект расширения челябинской улицы Худякова передали на госэкспертизу
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022