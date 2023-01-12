В больнице скончалась несовершеннолетняя жертва массовой аварии на М-5

Девочка, ставшая жертвой массовой аварии на трассе в Челябинской области, скончалась в больнице. Ребенок тогда не был пристегнут ремнем безопасности и получил тяжелые травмы. Эту информацию подтвердили в ГИБДД Челябинской области.

Напомним, массовая авария произошла третьего января на трассе «Москва-Челябинск» на территории Златоустовского городского округа. В условиях снегопада столкнулись «Лифан Солано», «Шкода Рапид» и ВАЗ 21099. В результате ДТП водитель автомобиля «Лифан» скончалась на месте, еще пять человек были госпитализированы. В течение суток 45-летний пассажир автомобиля «Шкода» скончался в больнице.

В числе доставленных в больницу была девочка 11 лет, которая в момент ДТП находилась в автомобиле «Шкода» на заднем пассажирском сидении слева. Через восемь суток девочка скончалась в медицинском учреждении.

Всего с начала 2023 года на территории Челябинской области в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 12 несовершеннолетних пассажиров, один ребенок погиб.

Госавтоинспекция Челябинской области напоминает, прежде чем собираться в дорогу вместе с детьми, посмотрите прогноз погоды. В условиях снегопада или метели сильно снижается видимость, ухудшается управляемость транспортным средством. Также стоит помнить, что дети в возрасте до семи лет обязательно должны находиться в специальных детских удерживающих устройствах и быть пристегнутыми ремнями безопасности.