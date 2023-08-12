12.08.2023
Подозреваемый в убийстве челябинки выходец из Средней Азии задержан
12.08.2023
В Сосновском районе по вине водителя иномарки погиб мотоциклист
12.08.2023
В Брединском районе погибла девушка-водитель, шестилетняя девочка получила травмы
11.08.2023
Семьи погибших и пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат спецвыплаты
11.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 12 и 13 августа (18+)
11.08.2023
Челябинские власти выгодно сдали в аренду три земельных участка
В Брединском районе погибла девушка-водитель, шестилетняя девочка получила травмы
08.08.2023
В ДТП на трассе в Карталинском районе погибла девочка-подросток
07.07.2023
В Еманжелинском районе опрокинулся грузовик, пассажир умерла в больнице
08.05.2023
В Магнитогорске водитель легковушки насмерть сбил женщину на переходе
02.05.2023
На трассе Челябинск – Троицк автомобилистка погибла в столкновении с машиной дорожников
Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися
10.08.2023
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023