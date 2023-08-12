В Брединском районе погибла девушка-водитель, шестилетняя девочка получила травмы

В Брединском районе (Челябинская область) сегодня утром, 12 августа, при наезде на металлическое барьерное ограждение погибла девушка-водитель, шестилетняя девочка-пассажир получила травмы.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, смертельная авария произошла в 08:20 на восьмом километре автодороги Бреды – Синий Шихан. Автомобилистка 1994 года рождения за рулем «Лады Приоры» отвлеклась от управления, изменила траекторию движения и врезалась в препятствие, повредив его. Сама погибла на месте, ребенок - пострадал.

В УГИБДД по Челябинской области призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и при управление транспортным средством не отвлекаться на гаджеты.