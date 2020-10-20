В Брединском районе продолжается ликвидация крупного лесного пожара

В Брединском районе (Челябинская область) огнеборцы вторые сутки ликвидируют крупный лесной пожар. Его площадь уже составляет 980 гектаров.

Пожар в Кортубайском лесничестве Брединского муниципального района начался вчера, 19 октября. Изначально его площадь составляла десять гектаров. Сейчас она уже достигла 980 гектаров.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, тяжелой техникой проведена опашка шириной до четырех метров по всему периметру пожара. Происходит горение отдельными очагами на площади 25 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, ближайший населенный пункт - поселок Каракулька, расположен на расстоянии пяти километров.

Распространению пожара послужила сухая и ветреная погода. Для ликвидации пожара привлечена группировка 180 человек, 43 единицы техники, от МЧС 149 человек, 26 единиц техники.

К месту пожара направлена испытательная пожарная лаборатория. Наиболее вероятной причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при обращении с огнем. Сотрудники отделения дознания с помощью свидетелей установили двух предполагаемых нарушителей, которые в настоящее время дают объяснения.