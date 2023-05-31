В Чебаркульском районе иномарка насмерть сбила лесного зверя

В Чебаркульском районе (Челябинская область) иномарка насмерть сбила лесного зверя, выбежавшего на проезжую часть.

Авария, в результате которой животное, выскочившее на дорогу из леса, погибло, а сбивший его автомобиль «Ниссан» получил серьезные повреждения, произошла вечером 29 мая на 1811 километре автодороги Москва-Челябинск.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, за рулем машины находился мужчина 1979 года рождения.