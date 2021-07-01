В Челябинске автомобилистка получила травмы, врезавшись в тросовое ограждение

В Челябинске 30-летняя автомобилистка не справилась с управлением и врезалась в тросовое ограждение – одно из тех, которыми чиновники буквально опутывают областной центр. Женщина получила серьезные травмы.

Авария произошло 30 июня на улице Университетская Набережная напротив дома 42а.

«Женщина–водитель, управляя автомобилем Шевроле Спарк, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие (тросовое ограждение), повредив его. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Напомним, горожане категорические против установки тросовых ограждений.

«У меня мама боится ехать рядом с этими штуками. Там машины в легкий фарш режутся на запчасти. Я не понимаю, про какую эстетичность тут говорят, когда безопасностью тут не пахнет», - написала в группе в соцсети Татьяна Измоденова.

«В народе это называют «смерть мотоциклистов». На встречке есть шанс увернуться от машины. От троса же шанса увернуться нет», - отметил Игорь Башарин.

Урбанист Лев Владов обвинил специалистов, отвечающих в Челябинске за дорожное направление, в некомпетентности. Он солидарен с горожанами. Лев Владов подчеркнул, что тросовые ограждения устанавливают на улицах, а говорят, что на автодороге, ссылаясь на следование федеральным требованиям, тогда как дорога и улица – понятия совершенно разные, и, согласно генплану Челябинска, через южноуральскую столицу проходит только одна городская дорога – Меридиан.

«Поставили тросы. Это что боевая трасса какая-то? Это город. Нужно использовать мировой опыт. Люди делают там красивые модульные ограждения в разных стилях. Например, в Эмиратах восточный стиль. В том же Израиле, Сингапуре, в Лондоне, в Дубаях тоже сделаны для безопасности красивые ограждения. Но никто не докатился до того, чтобы в городе натягивать тросы. Если они за городом, то еще можно принять эту тросовую конструкция. На промзоне еще понимаю. Но когда это жилые районы, то это неправильно», - высказал свое мнение архитектор Сергей Шумаков.

Однако, заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов считает оправданной установку тросовых ограждений на проезжей части (данная инициатива властей пришлась не по душе многим горожанам, судя по постам и комментариям в социальных сетях).

Впрочем, Максим Куляшов активно продвигает и тему появления так называемых «островков безопасности» на Комсомольском проспекте. Однако, на предложение горожан вместе с ними проехать и убедиться в абсурдности такого решения отказался. Оно и понятно – такая экстремальная поездка, в ходе которой придется лавировать между «островками», не только опасна, но и может подтвердить правоту горожан.