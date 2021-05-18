В Челябинске будут судить крупного наркосбытчика из Свердловской области и его подельника

Прокуратура области направила в суд уголовное дело о незаконном обороте около 70 килограммов наркотических средств. Обвиняемыми проходят два человека – из Челябинской и Свердловской областей.

В ходе следствия установлено, что в октябре 2020 года один из обвиняемых через тайник - «закладку», расположенную на территории Приморского края, получил два килограмм синтетического наркотического средства, которое транспортной компанией направил в Челябинск на свое имя с целью дальнейшего сбыта. При получении посылки был задержан сотрудниками полиции.

«После чего, сотрудниками полиции задержан второй обвиняемый, действовавший в группе лиц по предварительному сговору при извлечении из тайника - «закладки» наркотического средства. В последующем в ходе проведения обысков в гаражных кооперативах, садовом участке и по месту жительства обвиняемых сотрудниками полиции обнаружено и изъяты наркотические средства общей массой около 70 килограммов», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, будет направлено в Калининский районный суд Челябинска.