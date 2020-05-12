ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске будут судить убийц водителя, труп которого был обнаружен спустя несколько лет

Происшествия
Сегодня, 16:06
Автор: 
Инна Шемаева

В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении трех жителей региона, которые расстреляли водителя, а его труп сожгли.

Жестокое преступление было совершено второго сентября 2016 года на участке местности, расположенном между 42 и 43 километрах федеральной автомобильной дороги А - 310 Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан. Обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения. В районе поселка  Сары Еткульского района они спровоцировали ДТП с автомобилем потерпевшего. После остановки автомобилей, они произвели несколько выстрелов в голову водителю, а труп сожгли.

Как сообщили в прокуратуре, скелетированный труп обнаружен в апреле 2018 (спустя более полутора лет с момента совершения преступления) на промышленной площадке в Еманжелинске.

Уголовное дело передано в суд.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 14:58
Челябинского полицейского подозревают в изнасиловании дубинкой задержанного
Происшествия
07.05.20 12:47
В особо крупном размере
Замминистра строительства Челябинской области предъявлено обвинение в получении взятки
Происшествия
01.05.20 15:59
Финансовые махинации при строительстве конгресс-холла вылились еще в два уголовных дела
Происшествия
09.04.20 14:17
На коммунальщиков Чебаркульского района, по вине которых дети провалились под лед, заведено уголовное дело
Сегодня, 12:25
В Копейске будут судить участников ОПГ, похищавших средства материнского капитала
Сегодня, 10:35
Полиция Челябинска начала борьбу с «разливайками»
Вчера, 13:28
В Челябинской области этой ночью случился серьезный пожар на птицефабрике
09.05.20 20:46
В Челябинске в результате коммунальной аварии три человека получили ожоги ног
08.05.20 16:53
На отвалах коркинского угольного разреза загорелась сухая трава
08.05.20 16:09
Огнеборцы Челябинской области вторые сутки спасают Ильменский заповедник от огня
08.05.20 15:48
В Челябинске на берегу реки Миасс горит камыш
08.05.20 12:55
Жителя Верхнего Уфалея, напавшего на бригаду скорой помощи, отправили в колонию
07.05.20 16:57
Евгения Пашкова, проходящего по «делу Тефтелева», оставили под стражей
07.05.20 16:41
Власти Челябинска лишили денег ветерана Великой Отечественной войны
Экономика
Сегодня, 13:17
Какие выплаты положены семьям с детьми?
Общество
Сегодня, 14:50
За майские праздники в Челябинской области выросло число безработных
Новости
Сегодня, 15:29
Происшествия
Психбольного лжеминера из Челябинска суд оставил на свободе
Сегодня, 15:05
Экономика
О поддержке бизнесом пострадавших от коронавируса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 14:28
Происшествия
В Каштакском бору Челябинска лоб в лоб столкнулись две иномарки
Сегодня, 14:22
Происшествия
У коммунальщиков Челябинска пытались украсть снегоуборочную технику
Сегодня, 13:18
Экономика
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 15:29
Происшествия
Психбольного лжеминера из Челябинска суд оставил на свободе
Сегодня, 14:28
Происшествия
В Каштакском бору Челябинска лоб в лоб столкнулись две иномарки
Сегодня, 14:22
Происшествия
У коммунальщиков Челябинска пытались украсть снегоуборочную технику
Сегодня, 13:04
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали мигранта с крупной партией героина
Сегодня, 12:25
Происшествия
В Копейске будут судить участников ОПГ, похищавших средства материнского капитала
Теги
СКР
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика