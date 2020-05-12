В Челябинске будут судить убийц водителя, труп которого был обнаружен спустя несколько лет

В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении трех жителей региона, которые расстреляли водителя, а его труп сожгли.

Жестокое преступление было совершено второго сентября 2016 года на участке местности, расположенном между 42 и 43 километрах федеральной автомобильной дороги А - 310 Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан. Обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения. В районе поселка Сары Еткульского района они спровоцировали ДТП с автомобилем потерпевшего. После остановки автомобилей, они произвели несколько выстрелов в голову водителю, а труп сожгли.

Как сообщили в прокуратуре, скелетированный труп обнаружен в апреле 2018 (спустя более полутора лет с момента совершения преступления) на промышленной площадке в Еманжелинске.

Уголовное дело передано в суд.