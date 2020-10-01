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В Челябинске бывшие супруги задержаны с крупной партией наркотиков

Происшествия
Сегодня, 14:27
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области задержаны бывшие супруги, которые после развода решили зарабатывать на «закладке» наркотиков. Они заключены под стражу, а их несовершеннолетние дети пока переданы родственникам. Наркокурьерам грозит пожизненное лишения свободы.

Полицейскими Челябинска в лесополосе, прилегающей к парку имени Гагарина, задержаны мужчина и женщина, у которых при себе были синтетические наркотики. Они планировали делать «закладки».

«В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлены места еще 37 тайников-закладок с наркотическими средствами, которые были изъяты сотрудниками полиции. Установлено, что задержанные ранее состояли в браке и имеют общих несовершеннолетних детей. При проведении обыска по месту жительства одного из задержанных изъято еще более 670 граммов наркотика. Сами наркокурьеры не являлись наркопотребителями и сбывали наркотик исключительно с целью заработка», - сообщили в региональном полицейском главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации-  «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция данной части статьи – наказание до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время оба бывших супруга заключены под стражу, двое малолетних детей переданы родственникам.

Также сотрудники полиции Челябинска задержали еще трех человек с наркотиками. В Ленинском районе попался мужчина с мефедроном, он также планировал его сбывать на территории города, а также 40-летняя женщину, у которой было обнаружено порядка 20 граммов героина. Она приобрела его для личного употребления.

По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску. Два человека водворены в изолятор временного содержания, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Временно исполняющий обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Челябинску подполковник полиции Максим Юхименко напоминает гражданам о том, что сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств можно по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14 или 02.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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