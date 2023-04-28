В Челябинске директор профессионально – педагогического института подозревается в получении взятки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора профессионально – педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического (ЮУрГГПУ). Руководитель подразделения подозревается в получении взятки (преступление, предусмотренноое ч.3 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемая получила взятку в сумме 30 тысяч рублей от студента через посредника. За что должна была внести в официальные документы ложные сведения и поставить положительную оценку за сдачу государственно итоговой аттестации без фактической проверки знаний.

Получение взятки должностным лицом (ч.3 ст.290 УК РФ) наказывается денежным штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки. А также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Возможно лишение свободы на срок от трех до восьми.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время СУ СК России по Челябинской области проводит следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

В ходе расследования уголовного дела следователями планируется установить причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний, отметили в СК России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.